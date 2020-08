Forte terremoto nelle Filippine: danni e una vittima sull’isola di Masbate

Una forte scossa di terremoto è avvenuta alle 08.03 nel cuore delle Filippine, mentre in Italia scorrevano le 02.03 della notte. Secondo i dati dell’USGS (centro sismico americano) il terremoto ha raggiunto la magnitudo richter 6.6, mentre l’ipocentro è stato localizzato a circa 10 km di profondità.

Epicentro del terremoto individuato in mare, a circa 10 km dalle coste dell’isola di Masbate. Nei pressi dell’epicentro troviamo altre isole come Tagapul-an, Almagro, Camandag e Maripipi.

La situazione più critica è sull’isola di Basbate, dove a poco più di 20 km dall’epicentro è situata Cataingan, città da circa 50.000 persone.

Ci sono tante case danneggiate e alcune crollate, mentre vengono confermati danni anche alle strade. Secondo fonti ufficiali ci sarebbe anche una vittima. I soccorritori hanno estratto il corpo di un uomo dalle macerie in una casa di tre piani crollata. Il terremoto ha scosso quasi l’intero Stato delle Filippine, già in forte crisi per l’emergenza coronavirus.

A cura di Raffaele Laricchia

