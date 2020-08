Previsioni meteo: rottura estiva a fine mese con fresco e tanti temporali?

Manca poco più di una settimana al termine di agosto e al termine dell’estate meteorologica e, come giusto che sia, cominciano ad intravedersi le prime importanti manovre nell’emisfero boreale che segnano l’avvicinamento dell’autunno.

Gli anticicloni, sia l’azzorriano che l’africano, dovranno iniziare a fare i conti con perturbazioni sempre più corpose e sempre più fresche, le quali provenendo dall’Europa settentrionale e dal nord Atlantico avranno tutte le intenzioni di raggiungere il Mediterraneo tra le fine di agosto e l’inizio di settembre.

La prossima settimana si preannuncia molto dinamica: dopo un inizio meno caldo e abbastanza instabile (soprattutto tra lunedì e martedì) avremo a che fare ancora col gran caldo e temperature superiori ai 35°C almeno fino a venerdì per poi subire un vero e proprio shock termico. Sarà proprio quest’ultimo a segnare una prima importante rottura estiva, caratterizzata dall’arrivo di una vasta e intensa perturbazione atlantica che non solo farà scivolare la colonnina di mercurio di oltre 10-13°C, ma porterà anche tanta pioggia e temporali molto intensi.

Prossimo week-end con l’ombrello?

Questa forte perturbazione giungerà, molto probabilmente, nel corso del prossimo fine settimana, ovvero tra 29 e 30 agosto. Insomma l’estate potrebbe concludersi esattamente com’è iniziata: con fresco e temporali!

La perturbazione è ancora molto lontana ma ha tutte le carte in tavola per approdare nel Mediterraneo e scombussolare la stagione estiva a suon di venti forti, fresco e temporali. Dapprima sarà il nord ad osservare un forte peggioramento (tra 28-29 agosto), dopodichè toccherà al sud fare i conti col maltempo (tra 30 e 31 agosto).

Per il momento non abbiamo certezze vista la notevole distanza temporale, pertanto seguiteci nei prossimi importanti aggiornamenti sempre su www.inmeteo.net.

A cura di Raffaele Laricchia

