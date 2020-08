Disastro nel veronese: interi vigneti rasi al suolo dal temporale di ieri

Si contano i danni all’indomani del violento temporale che ha colpito la provincia veronese, di vi abbiamo ampiamente raccontato sul nostro giornale.

Pioggia, grandine e vento hanno danneggiato non solo molte aree abitate ma anche estesi campi coltivati, producendo danni pesantissimi al comparto agricolo.

La furia del maltempo ha devastato in particolare i vigneti della Valpolicella. Sono decine le aziende agricole che denunciano danni anche ingenti. Vento e grandine hanno raso al suolo numerosi appezzamenti, colpendo in particolare le zone pianeggianti del circondario di Verona. Come si vede dalle immagini, è impressionante lo scenario di devastazione che si osserva percorrendo le strade che costeggiano campi e vigneti del veronese.

Intanto, il presidente del Veneto, Luca Zaia, ha firmato la dichiarazione dello stato di crisi per il Comune di Verona e altri comuni del Veronese colpiti dal maltempo. Lo rende noto la Regione Veneto, sottolineando in una nota che «la situazione è in evoluzione e costantemente monitorata dalla Protezione Civile regionale che – in stretto collegamento con il Sindaco di Verona – ha mobilitato i propri volontari sul posto e fatto affluire nel capoluogo scaligero anche squadre da Vicenza e Rovigo.

A cura di Francesco Ladisa

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook