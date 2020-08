Uragani Marco e Laura colpiscono contemporaneamente il Golfo del Messico, è la prima volta

Evento più unico che raro nel Golfo del Messico dove la stagione degli uragani comincia come peggio non poteva: ben due uragani simultanei hanno invaso le isole caraibiche portando tantissimi disagi legati sia alle piogge estreme che alle mareggiate. È la prima volta nella storia della meteorologia che due uragani colpiscono contemporaneamente il Golfo del Messico, tra l’altro anche in piena emergenza Covid-19.

I due cicloni tropicali prendono il nome di Laura e Marco, il primo sull’isola di Cuba, il secondo in movimento verso la Louisiana. La situazione più critica è su Cuba e Giamaica, dove l’uragano Laura ha causato almeno 12 vittime. Nei giorni scorsi Laura ha investito pesantemente Haiti e la Repubblica Dominicana dove purtroppo si registrano vaste inondazioni causate dalle mareggiate eccezionali.

De Domenicaanse Republiek wordt momenteel geteisterd door zware overstromingen door tropische storm #Laura. Rivieren veranderden in woeste modderstromen. De schade is enorm, meerdere mensen worden vermist. Posted with permission, credit: Ernesto Valenzuela pic.twitter.com/ArPCkIIsT8 — Weer & Radar Nederland (@weerenradar_nl) August 24, 2020

L’uragano Marco al momento sta perdendo intensità dopo aver raggiunto la categoria 1: entro stasera raggiungerà la Lousiana dove è stato lanciato l’allarme uragano. Le mareggiate colpiranno anche Alabama e Mississipi. Dopo il transito di Marco sugli Stati Uniti meridionali arriverà anche Laura con tutti i suoi effetti importanti (piogge torrenziali, venti oltre 140 km/h e mareggiate estreme).

I due uragani interagiranno?

Al momento è difficile prevedere uno scontro tra i due uragani, ma in tal caso parleremmo dell’effetto Fujiwara: si tratta di una rara situazione in cui due cicloni tropicali vengono a contatto, interferendo l’uno con l’altro. Quando si verifica questa situazione i due uragani possono ostacolarsi a vicenda e perdere gradualmente forza, tanto da causare la totale morte dell’uragano meno forte. In casi più rari i due uragani possono fondersi in un solo sistema ma che non necessariamente dispone della somma delle due forze.

Raffaele Laricchia

