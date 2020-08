Cina: nuova inondazione per il Fiume Giallo

Continua l’emergenza maltempo in Cina. Nelle ultime ore il Fiume Giallo ha visto la sesta inondazione dell’anno, in seguito alle forti e persistenti precipitazioni.

A dichiararlo la Commissione per la Tutela del Fiume del ministero delle Risorse Idriche. In particolare, è aumentata a 5.230 metri cubi la quantità di acqua al secondo che attraversa la stazione idrologica di Tongguan, nella provincia dello Shaanxi in Cina nordoccidentale, a causa dell’afflusso d’acqua e delle forti piogge cadute recentemente.

La commissione ha emesso un allarme blu per le inondazioni, chiedendo ai governi locali lungo il Fiume Giallo, il secondo più lungo della Cina, di continuare a monitorare la situazione. La Cina ha un sistema di allerta per le inondazioni a quattro livelli distinti per colore, in cui il rosso rappresenta quello più grave, seguito dall’arancione, dal giallo e dal blu.

A cura di Francesco Ladisa

