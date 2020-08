Allerta dell’Aeronautica Militare: fenomeni di intensità “eccezionale” in arrivo

Una vasta saccatura nord-atlantica si avvicinerà nelle prossime ore all’Italia apportando un primo peggioramento sulle regioni settentrionali, mentre al centro-sud avremo caldo intenso e venti in rinforzo dai quadranti meridionali.

Nella giornata di domani si prevedono piogge e temporali anche di forte intensità sul Nord Italia, soprattutto nella seconda parte del giorno. Le precipitazioni colpiranno in particolar modo i settori montuosi ma si porteranno anche verso le zone pianeggianti, specie le alte pianure. Poi Sabato il maltempo si estenderà maggiormente su tutto il Nord Italia.

L’Aeronautica Militare ha emesso un avviso meteo rivolto alle giornate di Venerdì e Sabato, prevedendo fenomeni a carattere di eccezionalità. Ecco il comunicato:

Avviso dell’Aeronautica Militare emesso alle ore 12 UTC del 27 Agosto 2020

DOMANI, VENERDI 28 AGOSTO 2020, SI PREVEDONO PRECIPITAZIONI INTENSE A PREVALENTE CARATTERE TEMPORALESCO CHE ASSUMERANNO LOCALMENTE ANCHE CARATTERE DI ECCEZIONALITA’:

– DALLA MATTINATA E PER LE SUCCESSIVE 36/48 ORE SU LOMBARDIA;

– DAL POMERIGGIO E PER LE SUCCESSIVE 36 SU PIEMONTE, TRENTINO ALTO ADIGE, VENETO E FRIULI VENEZIA GIULIA.

DOPODOMANI, SABATO 29 AGOSTO 2020, DALLA MATTINATA E PER LE SUCCESSIVE 24/36 ORE SI PREVEDONO PRECIPITAZIONI INTENSE A PREVALENTE CARATTERE TEMPORALESCO SU LEVANTE LIGURE ED ALTA TOSCANA.

I FENOMENI SARANNO ACCOMPAGNATI DA LOCALI GRANDINATE E FORTI RAFFICHE DI VENTO.

C.N.M.C.A.

A cura di Francesco Ladisa

