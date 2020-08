Marche: scossa di terremoto vicino Fabriano, ben avvertita nella notte

Una scossa di terremoto di moderata entità è stata registrata nella tarda notte di oggi, esattamente alle 04.46, nell’entroterra delle Marche tra le province di Ancona e Macerata. Il sisma è stato ben avvertito da migliaia di persone, svegliate da tremori e boati durati pochi istanti.

Dai dati diffusi dell’INGV notiamo che il sisma ha raggiunto la magnitudo richter 3.5 mentre l’ipocentro è stato piuttosto superficiale, individuato ad appena 6 km di profondità. Epicentro localizzato nella zona di Cerreto d’Esi, poco a est di Fabriano, tra le province di Ancona e Macerata. Paura nella zona epicentrale dove il sisma è stato maggiormente avvertito per 2-3 secondi: in particolare ci riferiamo a Cerreto d’Esi, Fabriano, Genga, Serra San Quirico, Apiro e Matelica.

Il sisma è stato avvertito in maniera molto più lieve anche ad Ancona, distante 46 km dall’epicentro.

Non ci sono danni a cose o persone. Ecco i centri abitati nel raggio di 20 km:

Comune Prov incia Dist anza (km) Pop olazione Cum ulata Pop olazione Cerreto d’Esi AN 6 3817 3817 Poggio San Vicino MC 6 246 4063 Genga AN 9 1797 5860 Fabriano AN 9 31480 37340 Serra San Quirico AN 9 2850 40190 Apiro MC 11 2280 42470 Mergo AN 12 1037 43507 Matelica MC 13 9981 53488 Cupramontana AN 13 4756 58244 Sassoferrato AN 14 7285 65529 Esanatoglia MC 14 2034 67563 Rosora AN 14 1985 69548 Maiolati Spontini AN 15 6248 75796 Arcevia AN 15 4612 80408 Gagliole MC 15 620 81028 Castelplanio AN 16 3540 84568 Staffolo AN 17 2253 86821 Monte Roberto AN 17 3061 89882 San Paolo di Jesi AN 17 933 90815 Poggio San Marcello AN 17 693 91508 Cingoli MC 18 10352 101860 Castelbellino AN 18 4947 106807 Castelraimondo MC 18 4587 111394 Montecarotto AN 18 1987 113381 Serra de’ Conti AN 20 3746 117127

A cura di Raffaele Laricchia

