Terremoti nelle Marche: sequenza di scosse nel maceratese nel pomeriggio

Una sequenza di scosse di terremoto è stata rilevata nel pomeriggio di oggi 27 agosto 2020 nell’entroterra marchigiano, precisamente nel maceratese. Già questa notte la terra aveva tremato in terra marchigiana, nella zona di Fabriano, mentre questo pomeriggio l’epicentro delle nuove scosse riguarda la zona tra Fiastra e Sarnano.

Secondo i dati giunti dall’INGV sono state rilevate due scosse di moderata entità, una alle 17.09 e l’altra alle 19.15: la prima ha raggiunto la magnitudo richter 3.2, mentre la seconda la magnitudo 3.4 risultando più intensa della precedente e quindi maggiormente avvertita. Ipocentro di entrambe le scosse localizzato a circa 24 km di profondità, mentre l’epicentro è stato individuato a nord dei Monti Sibillini, nella zona di Sarnano (MC).

Le due scosse sono state avvertite moderatamente nella zona epicentrale, con tremori e boati durati pochi attimi. In particolare la scossa delle 19.15 è stata percepita in un raggio di oltre 30 km, sin verso Macerata e Ascoli Piceno.

Non ci sono danni a cose o persone.



Ecco i centri abitati nel raggio di 20 km:

Comune Prov incia Dist anza (km) Pop olazione Cum ulata Pop olazione Sarnano MC 3 3264 3264 Bolognola MC 6 142 3406 Amandola FM 6 3629 7035 Gualdo MC 7 815 7850 Montefortino FM 9 1178 9028 Acquacanina MC 10 121 9149 San Ginesio MC 11 3498 12647 Cessapalombo MC 11 512 13159 Fiastra MC 11 559 13718 Penna San Giovanni MC 12 1108 14826 Comunanza AP 12 3166 17992 Monte San Martino MC 12 765 18757 Smerillo FM 13 365 19122 Sant’Angelo in Pontano MC 13 1436 20558 Montemonaco AP 13 604 21162 Camporotondo di Fiastrone MC 13 563 21725 Montefalcone Appennino FM 14 424 22149 Ussita MC 15 444 22593 Caldarola MC 15 1823 24416 Ripe San Ginesio MC 16 852 25268 Santa Vittoria in Matenano FM 17 1330 26598 Fiordimonte MC 17 202 26800 Force AP 17 1354 28154 Belforte del Chienti MC 17 1886 30040 Castelsantangelo sul Nera MC 18 281 30321 Colmurano MC 18 1263 31584 Pievebovigliana MC 18 866 32450 Servigliano FM 18 2336 34786 Falerone FM 18 3337 38123 Palmiano AP 19 196 38319 Visso MC 19 1107 39426 Montegallo AP 19 523 39949 Monteleone di Fermo FM 20 395 40344 Monte Vidon Corrado FM 20 731 41075 Loro Piceno MC 20 2401 43476 Montelparo FM 20 778 44254 Montappone FM 20 1682 45936 Serrapetrona MC 20 966 46902

A cura di Raffaele Laricchia

