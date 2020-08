Uragano Laura: impatto devastante tra Texas e Louisiana in categoria 4, si teme un disastro

Contro ogni previsione l’uragano Laura si è ulteriormente potenziato poco prima di raggiungere le coste meridionali degli USA ed è diventato, ieri sera, un uragano di categoria 5 con venti superiori ai 250 km/h. Solitamente gli uragani si indeboliscono poco prima di toccare la terraferma, ma così non è stato per Laura che, al contrario, ha tratto ancor più energia dal bollente Golfo del Messico.

Nel corso degli ultimi minuti è avvenuto il tanto temuto “landfall“, ovvero l’arrivo dell’occhio del ciclone sulle coste americane tra Texas e Louisiana. Al momento esatto del landfall l’uragano si è indebolito ed è tornato in categoria 4, risultando comunque ugualmente potente.

L’impatto dell’uragano più violento è avvenuto sul centro abitato di Cameron, a ridosso del Lago Calcasieu in Louisiana. Purtroppo al momento giungono notizie molto frammentarie, ma si teme che l’impatto sia stato devastante.

Le piogge torrenziali di Laura rappresenterebbero al momento il male minore. i venti tempestosi oltre 200 km/h, con raffiche addirittura superiori ai 250 km/h, e le mareggiate estreme rischiano di aver causato danni imponenti lungo una lunga fascia che va dal Texas centrale a tutta la Louisiana.

La NOAA ha dichiarato che l’uragano Laura ha innescato la formazione di un’onda di marea ( in inglese “storm surge“, ovvero l’innalzamento del livello del mare) estremamente pericolosa e mortale. Si tratta di un fenomeno molto simile ad uno tsunami che inesorabilmente travolte le coste e le pianure anche per svariati chilometri. All’onda di marea vanno ad aggiungersi mareggiate fino a 7-8 metri: in questo modo il mare conquista letteralmente la terraferma, causando danni enormi. Addirittura gli esperti hanno ipotizzato che le onde marine si muoveranno nell’entroterra per almeno 50-60 km!

Purtroppo le premesse sono pessime e i danni potrebbero risultare incalcolabili, sperando solo in termini materiali e non umani. Nei prossimi minuti cercheremo di informarvi con nuovi preziosi aggiornamenti.

A cura di Raffaele Laricchia

