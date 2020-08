Allerta meteo estofex: nubifragi e temporali con rischio supercelle e tornado al Nord Italia

Come già spiegato nel consueto editoriale mattutino, una intensa perturbazione sta per approdare sulle regioni settentrionali dove oggi avremo un netto peggioramento delle condizioni meteorologiche.

Piogge e temporali anche di forte intensità sono previsti soprattutto sulle aree più settentrionali del Nord Italia, specie quindi sulle zone montane e pedemontane.

Il centro Estofex, specializzato nella previsione di temporali e fenomeni estremi, ha emesso un’allerta meteo per il Nord. Vediamo insieme i dettagli.

Estofex ha emanato un’allerta di livello 2, valida dalla mattinata di oggi a quella di domani (Sabato), per le aree del Ticino Svizzero, delle Alpi italiane e Spagna orientale, in vista di precipitazioni temporalesche intense, grandinate anche di grossa taglia, forti raffiche di vento e possibili tornado.

Nel bollettino Estofex, si legge: “dal tardo pomeriggio-sera, un CAPE di 500-1000J/Kg dovrebbe risultare disponibile in Austria, 1000-2000J/Kg al Nord Italia, e fino a 4000J/Kg vicino alla costa adriatica, dove ci saranno brezze marine molto umide con punti di rugiada intorno a 22°C. Questo “serbatoio” di energia, insieme ad un eccezionale wind shear verticale (0-6 km bulk shear anche tra 20 e 25 m/s) potranno generare sistemi temporaleschi violenti.

La preoccupazione per condizioni meteorologiche severe o addirittura estreme è maggiore sul lato meridionale delle Alpi (in particolar modo quelle lombarde), dove si prevedono precipitazioni abbondanti. Se per le zone montuose il rischio sarà quello di nubifragi, per le aree pedemontane adiacenti sussiste il rischio di forti celle temporalesche anche di carattere supercellulare, con rischio di grandine di dimensioni grandi o localmente molto grandi, forti downburst e tornado.

Non è chiaro fino a che punto le tempeste riusciranno a propagarsi verso Est e verso le aree pianeggianti durante le ore serali/notturne. L’ambiente CAPE estremo e il wind shear nella colonna atmosferica 0-1 km fanno presagire che se nasceranno sistemi temporaleschi sul nord-est, questi potranno risultare delle supercelle, anche con tornado di forte intensità. Si consiglia quindi un monitoraggio particolarmente attento della Pianura Padana.

A cura di Francesco Ladisa

