Sarà il week-end più caldo dell’estate al centro-sud, poi irrompe il fresco

Se il nord Italia sta facendo i conti con i primi segni di un imponente peggioramento destinato ad avvolgere tutta la penisola nei prossimi giorni, il centro-sud deve ancora subire gli ultimi fortissimi effetti dell’anticiclone africano.

Le prossime 48 ore si riveleranno le più calde dell’intera estate e fortunatamente anche le ultime (per gli amanti del fresco): infatti dopo questa severa ondata di caldo afoso su tutto il centro-sud irromperanno venti più freschi, piogge e temporali che faranno crollare i termometri di oltre 10°C.



Please enable JavaScript



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Scirocco e caldo afoso nel week-end

La perturbazione che in queste ore sta facendo il suo ingresso al nord sarà diretta responsabile dell’ulteriore aumento delle temperature sulle regioni centro-meridionali. La perturbazione richiamerà correnti ancor più calde dal nord Africa, unite a venti di scirocco carichi di umidità che renderanno il caldo ancor più afoso.

Sia sabato 29 che domenica 30 saranno due giorni molto caldi e soprattutto afosi: il caldo si mostrerà a tratti insopportabile soprattutto sulle coste e le pianure dove l’umidità sarà alta. I venti di scirocco provocheranno un aumento delle temperature fino a 37-39°C su Puglia, Calabria, Abruzzo e zone interne della Sicilia. In Sardegna gran caldo fino a 39-40°C solo sabato, mentre domenica le temperature crolleranno vertiginosamente in anticipo rispetto al resto del Meridione.

Su foggiano e BAT non escludiamo picchi fino a 40-41°C. Sulle coste dalla Puglia alle Marche le temperature si porteranno fino a 37-39°C in pieno giorno e sui 25-27°C in piena notte.



Please enable JavaScript



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Da lunedì cambia tutto!

Il week-end più caldo dell’estate sarà seguito da una vera e propria rottura estiva ad opera di una vasta perturbazione nord atlantica. Il maltempo, ora in arrivo al nord, si estenderà su tutto il centro Italia nella giornata di lunedì e conquisterà il sud nella giornata di martedì.

Questo significa che il gran caldo ha già le ore contate: la colonnina di mercurio già lunedì crollerà di almeno 13-15°C al centro (portandosi nei valori massimi da 35-37°C a 22-24°C) e di circa 6-7°C al sud.

Martedì ci sarà il calo termico definitivo anche sulle regioni meridionali con massime non superiori ai 25-27°C.

Restate sintonizzati su www.inmeteo.net! Seguiteci anche su facebook dove pubblichiamo tanti aggiornamenti interessanti in tempo reale!

A cura di Raffaele Laricchia

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook