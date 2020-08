Uragano Laura devasta interi centri abitati, almeno sei vittime in Louisiana

L’uragano più potente mai arrivato in Louisiana, sulla costa meridionale degli USA, ha purtroppo causato un vero e proprio disastro tra numerosi centri abitati. Secondo le ultimissime notizie sono almeno 6 le vittime in Louisiana, tra cui una ragazza di 14 anni. La costa del Golfo è stata pesantemente colpita dalle raffiche di vento estreme, oltre 240 km/h, e dalle mareggiate molto dannose.

Una delle situazioni più critiche è nella città di Lake Charles, poco a nord di Cameron (zona d’impatto dell’occhio del ciclone). La città di Lake Charles, con almeno 80.000 abitanti, è stata duramente colpita come mai era successo prima d’ora: decine e decine di abitazioni sono state devastate e addirittura rase al suolo, centinaia di alberi e pali della luce abbattuti, macchine trascinate via e danni in lungo e in largo.

Nessuna vittima al momento in Texas, quasi un “miracolo” come definito dallo stesso governatore repubblicano Greg Abbott.

L’uragano si è ulteriormente indebolito nel corso della notte mentre avanza verso nord-ovest, tra le grandi pianure americane dove a breve si depotenzierà ulteriormente in una tempesta tropicale.

“È chiaro che non abbiamo subito e non abbiamo subito il danno catastrofico assoluto che pensavamo fosse probabile”, ha detto il governatore della Louisiana John Bel Edwards. “Ma abbiamo subito una quantità incalcolabile di danni”. La prevenzione e le evacuazioni di massa hanno fortemente ridotto le perdite umane.

A cura di Raffaele Laricchia

