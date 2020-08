Intensa scossa di terremoto nella notte in Grecia: avvertita in Salento

Una scossa di terremoto piuttosto intensa si è verificata nella notte nella Grecia settentrionale, esattamente alle 2:18 ora italiana.

Il sisma è stato di magnitudo 4.7 sulla scala Richter e si è verificato a una profondità di circa 25 km, con epicentro localizzato nei pressi di Igoumenítsa, quasi al confine con l’Albania.

La scossa è stata avvertita in un’area abbastanza ampia, circa 250/300 km. Un lieve tremore è giunto per tanto anche al Sud Italia, in particolare nell’area del basso Salento. Non si segnalano feriti.

A cura di Francesco Ladisa

