Roma: sequenza sismica a Lariano, avvertite nuove scosse di terremoto

Una sequenza sismica è in atto nel cuore del Lazio, precisamente ad est di Roma: dopo la scossa principale di ieri pomeriggio, di magnitudo richter 3.0, sono state avvertite altri eventi sismici di lieve entità tra la notte e oggi pomeriggio.

Per la precisione la scossa principale è stata seguita da altre 6 scosse, tutte più deboli ma comunque avvertite a Lariano e nelle aree limitrofe.

La prima scossa, di magnitudo 3.0, era stata avvertita in un raggio di oltre 40 km, Roma compresa, mentre le altre solo in un raggio più ristretto. Unica eccezione la scossa avvenuta questa notte alle 00.52, di magnitudo 2.8, avvertita nei quartieri orientali di Roma e molti centri abitati della provincia soprattutto grazie al silenzio notturno.

Nel pomeriggio di oggi, alle 12.59, è stata avvertita un’altra lieve scossa, di magnitudo 2.3, sempre nella zona di Lariano e Artena. Tante le segnalazioni giunte in redazione sulla percezione di questa nuova scossa di terremoto debole. Ovviamente non ci sono conseguenze su cose o persone.



Ecco tutte le scosse registrate sino ad ora nella zona di Lariano:

ieri

– 14.00 (LAZIO — LARIANO, RM) – M3.0

– 14.04 (LAZIO — LARIANO, RM) – M2.0

– 14.27 (LAZIO — LARIANO, RM) – M2.4

oggi

– 00.00 (LAZIO — LARIANO, RM) – M2.1

– 00.46 (LAZIO — ARTENA, RM) – M2.1

– 00.52 (LAZIO — ARTENA, RM) – M2.8

– 12.59 (LAZIO — LARIANO, RM) – M2.3

Ecco i centri abitati nel raggio di 20 km:

Comune Prov incia Dist anza (km) Pop olazione Cum ulata Pop olazione Lariano RM 4 13432 13432 Rocca Priora RM 6 11962 25394 Velletri RM 7 53303 78697 Rocca di Papa RM 8 17034 95731 Nemi RM 8 1943 97674 San Cesareo RM 8 15153 112827 Monte Compatri RM 8 11978 124805 Labico RM 8 6379 131184 Artena RM 10 14276 145460 Monte Porzio Catone RM 10 8693 154153 Genzano di Roma RM 10 23970 178123 Colonna RM 10 4287 182410 Zagarolo RM 10 17843 200253 Valmontone RM 10 15959 216212 Ariccia RM 11 19407 235619 Lanuvio RM 11 13632 249251 Frascati RM 12 22087 271338 Grottaferrata RM 12 20327 291665 Marino RM 12 43026 334691 Albano Laziale RM 12 41715 376406 Castel Gandolfo RM 12 8997 385403 Palestrina RM 13 21672 407075 Rocca Massima LT 13 1136 408211 Cave RM 13 11287 419498 Castel San Pietro Romano RM 13 902 420400 Gallicano nel Lazio RM 14 6334 426734 Cori LT 15 11065 437799 Rocca di Cave RM 16 377 438176 Genazzano RM 17 6036 444212 Poli RM 17 2418 446630 Ciampino RM 17 38412 485042 Colleferro RM 17 21595 506637 Cisterna di Latina LT 18 36868 543505 Capranica Prenestina RM 18 351 543856 Casape RM 19 744 544600 San Gregorio da Sassola RM 20 1619 546219 Segni RM 20 9159 555378

A cura di Raffaele Laricchia

