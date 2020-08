Tornado a sud di Verona, vortice tocca terra a Trevenzuolo [VIDEO]

Come da previsione pomeriggio estremamente instabile per il nord Italia, alle prese con una perturbazione molto forte e fresca entrata in contrasto con tutta la calura e l’umidità presente in pianura Padana. L’ondata di maltempo di fine estate sta causando non pochi disagi dalla Liguria al Veneto a causa delle piogge intense, della grandine e purtroppo anche a causa delle trombe d’aria. Dopo le trombe marine che hanno colpito Genova e la fortissima grandinata nel cremonese, vi segnaliamo un altro fenomeno estremo avvenuto in Veneto, nuovamente nel veronese.

Attorno alle 15.00 un forte temporale, l’ennesimo di questo finale di agosto, ha colpito Verona dove ha causato pioggia e grandine. A sud della città, precisamente nel comune di Trevenzuolo, lo stesso temporale ha dato vita ad un tornado che è riuscito a toccare terra. Il vortice pare si sia sviluppato nei pressi di alcune abitazioni: dalle immagini si nota la presenza di grossi rami e altri oggetti all’interno della tromba d’aria, ma al momento non ci sono informazioni su eventuali danni a cose o persone. Il video del tornado:



Impressionante anche quest’altra prospettiva del tornado, immortalato dalla frazione di Fagnano:

TORNADO a #Trevenzuolo (Verona). Aspettiamo ulteriori segnalazioni.⚠️⚠️🌪🌪Grazie a Leonardo Trevisani Pubblicato da Maycol Checchinato su Sabato 29 agosto 2020

A cura di Raffaele Laricchia

