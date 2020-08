Ultim’ora Genova: tromba marina si abbatte sulla costa a Voltri, ci sono danni [VIDEO]

Come vi abbiamo già mostrato in questo precedente articolo, un forte sistema temporalesco sta insistendo in queste ore sulla Liguria centrale e quindi sull’area di Genova, soprattutto sulla zona centro-occidentale della provincia.

La forte instabilità atmosferica sta originando anche una serie di trombe marine davanti al litorale: una di notevoli dimensioni, poco prima delle 11, si è spinta fin sulla terraferma.

Il vortice ha impattato la costa nella zona di Voltri, non lontano dal Porto, raggiungendo delle strutture e delle abitazioni prima di dissolversi. Dalle prime informazioni che arrivano ci sono dei danni ad alcuni edifici, tra cui il centro commerciale Ekom, con la furia del vento che è stata capace di sollevare e strappare via alcune tegole.

Il vento forte ha abbattuto anche alcuni alberi e spezzato rami, fatto cadere cassonetti e danneggiato alcune automobili.

A cura di Francesco Ladisa

