Venti di tempesta nel veronese: volano via i tetti a Montecchia di Crosara [VIDEO]

Una fortissima ondata di maltempo sta colpendo il Veneto, situato proprio sulla linea di contrasto tra l’aria fresca proveniente da ovest e l’alito caldo africano che giunge dall’Adriatico attraverso i venti di scirocco. Fortissimi temporali sono in atto da oggi pomeriggio sui settori centro-occidentali, ma a breve verranno coinvolte anche le restanti province della regione.

Un vero e proprio disastro tra veronese e vicentino: vi abbiamo mostrato le immagini di un tornado abbattutosi a sud di Verona e anche la fortissima grandinata che ha causato non pochi danni. Ma i danni principali sono stati provocati dalle violente raffiche di vento generate dal temporale, ovvero i temibili venti di downburst. Si tratta di venti molto forti, anche superiori ai 120 km o 150 km/h, che riescono a colpire grosse fette di territorio laddove scorre il temporale.

Purtroppo sono numerosi i centri abitati colpiti da questi venti impetuosi, dal veronese al vicentino. Dopo i danni impressionanti nella zona di Arzignano, ci arriva un nuovo video che mostra gli effetti del vento su Montecchia di Crosara, nel veronese. Nel video gli effetti del vento impetuoso:



Le raffiche di vento estreme hanno spazzato via tegole, alberi, interi tetti e sono state in grado di sventrare anche grandi capannoni. Clamoroso quanto accaduto al palazzetto dello sport, quasi totalmente spazzato via. I pezzi del tetto sono stati sparpagliati per tutto il paese (foto in alto). La conta dei danni prosegue in tutta la zona, non solo in città ma anche nelle campagne.

A cura di Raffaele Laricchia

