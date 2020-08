Serie di trombe marine in Versilia: cinque vortici danzano in mare

Maltempo e fresco hanno inglobato tutto il centro Italia quest’oggi, come in una tipica giornata autunnale. Le temperature sono crollate ovunque fino a 16-17°C, ad eccezione del sud dove il caldo è ancora intenso e afoso (ancora per poche ore). Tra piogge, venti forti e tuoni spicca senza dubbio un fenomeno davvero incredibile, avvenuto precisamente a largo di Liguria e Toscana.

Dalle coste della Versilia è stato possibile ammirare, oggi pomeriggio, una serie di trombe marine che si ergevano in mare aperto in tutta la loro bellezza. In tanti tra La Spezia e Marina di Massa hanno avvistato almeno cinque trombe marine ravvicinate, quasi impegnate in una danza a dir poco spettacolare.

I vortici erano parecchio distanti dalla costa, pertanto non hanno rappresentato un pericolo.

Nello scatto in alto, a corredo dell’articolo, sono visibili quattro delle cinque trombe marine (tre in maniera nitida, l’altra meno ma comunque presente).

A cura di Raffaele Laricchia

