Meteo Protezione Civile domani 3 Agosto: instabilità pomeridiana in zone interne appenniniche

Nella giornata di domani le condizioni meteo risulteranno un po’ instabili per lo più lungo la fascia appenninica e in Sicilia, in particolare durante le ore pomeridiane.

Ecco il bollettino meteo della Protezione Civile:

Previsioni meteo Giovedì 3 Settembre 2020

Precipitazioni:

– da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Sicilia e su Calabria meridionale, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati;

– isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, su Lombardia meridionale e pianura emiliana, Appennino tosco-emiliano, Appennino umbro-marchigiano, Lazio orientale, aree interne e montuose di Abruzzo e Molise, Appennino campano, Puglia settentrionale ed interna centrale, aree montuose della Basilicata, settori montuosi della Calabria e sulla Sardegna orientale, con quantitativi cumulati generalmente deboli.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: massime in locale sensibile aumento sulle regioni settentrionali e su Sicilia e Calabria.

Venti: nessun fenomeno significativo.

Mari: nessun fenomeno significativo.

A cura di Francesco Ladisa

