Terremoto in tempo reale INGV: scosse di oggi 2 Settembre 2020 (ultimi terremoti, orario)

Terremoto in tempo reale, INGV/ Diverse scosse tra notte e primo mattino avvertite nelle Marche, tra ascolano e maceratese. Rilevate scosse molto lievi anche nel siracusano e sul Vesuvio. Altrove nulla da segnalare al momento.

Di seguito troverete l’elenco con tutte le scosse registrate in Italia oggi 2 Settembre 2020 con magnitudo superiore al 2.0 della scala Richter (secondo lo schema “orario, epicentro e magnitudo“). In caso di eventi rilevanti o ben avvertiti ci saranno focus cliccabili con maggiori informazioni. Non saranno inserite le scosse strumentali, con magnitudo inferiore al 2.0 della scala Richter, a meno di eventi estremamente superficiali e quindi avvertiti dalla popolazione.

TERREMOTO – ORARIO , COMUNE DELL’EPICENTRO E MAGNITUDO

– 03.13 (MARCHE — ROCCAFLUVIONE, AP) – M2.7

– 03.16 (CAMPANIA — OTTAVIANO, NA) – M2.0

– 04.01 (SICILIA — PALAZZOLO ACREIDE, SR) – M2.2

– 06.03 (MARCHE — SANT’ANGELO IN PONTANO, MC) – M2.7

– 08.43 (MARCHE — SPINETOLI, AP) – M2.7

ultimo aggiornamento ore 09.00

A cura di Raffaele Laricchia

