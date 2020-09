Una scossa di terremoto di debole entità è stata registrata questa mattina, alle 08.24, nel mar Adriatico poco a largo delle Marche. Diverse segnalazioni sono arrivate dall’anconetano, precisamente dalla zona di Senigallia.

L’INGV ha emesso i dati ufficiali del sisma: si è trattato di un terremoto di magnitudo richter 2.5, con ipocentro fissato a circa 9 km di profondità. Epicentro localizzato in mare, a circa 6 km dal litorale anconetano in corrispondenza di Senigallia e Cesano. Il sisma è stato avvertito lievemente nella zona epicentrale, tra Cesano e Senigallia, da dove arrivano alcune segnalazioni. Lieve percezione anche a Mondolfo e San Costanzo, nel pesarese.

///MONITORAGGIO SCOSSE IN ITALIA — CLICCA QUI///

Ecco i centri abitati nel raggio di 20 km:

Comune Prov incia Dist anza (km) Pop olazione Cum ulata Pop olazione Senigallia AN 7 45027 45027 Mondolfo PU 13 14277 59304 San Costanzo PU 15 4786 64090 Montemarciano AN 15 9992 74082 Trecastelli AN 16 7625 81707 Monte San Vito AN 19 6848 88555 Morro d’Alba AN 19 1903 90458 Ostra AN 19 6875 97333 Monte Porzio PU 19 2836 100169 Chiaravalle AN 19 14796 114965 Falconara Marittima AN 20 26565 141530

A cura di Raffaele Laricchia

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook