Violento temporale su Venezia: grandine e allagamenti

Un forte temporale si è abbattuto stamattina su Venezia e dintorni, causando dei disagi per allagamenti e vento forte.

Il maltempo è cominciato verso le 8:30 ed è durato circa un’ora e mezza, poi il temporale è sfilato verso est abbandonando la città lagunare.

Allagamenti si sono verificati in diversi punti di Venezia: anche all’interno dell’ospedale civile, per fortuna senza conseguenze per i pazienti e gli impianti. Il pronto soccorso è rimasto regolarmente in funzione. Disagi anche al trasporto marittimo per via delle forti raffiche di vento.

Allagamenti e qualche disagio anche nel centro storico. Il temporale ha scaricato anche una grandinata con chicchi a tratti grandi 2-3 centimetri.

A fine precipitazioni, sono stati registrati quasi 100 millimetri di pioggia nel capoluogo veneziano.

A cura di Francesco Ladisa

