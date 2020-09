Ve ne avevamo parlato pochi giorni fa ed ora siamo alle porte di un evento eccezionale per gli Stati Uniti centrali: una clamorosa ondata di freddo invernale sta spazzando via il caldo torrido dei giorni scorsi dando vita ad un crollo termico a dir poco incredibile.

L’aria fredda sta investendo in pieno gli Stati centrali come Nord e Sud Dakota, Wyoming, Nebraska, Colorado e Kansas: le temperature sono letteralmente crollate di oltre 34-35°C in meno di 24 ore, rendendo l’evento meteorologico davvero estremo.

Ieri al suolo erano presenti temperature da piena estate, localmente anche oltre 36-37°C come il caso di Denver, capitale del Colorado. Qui la colonnina di mercurio è precipitata vertiginosamente tanto da raggiungere 0°C negli ultimi minuti e addirittura scenderà ancora nelle prossime ore. Nella notte si prospetta una temperatura, a Denver, di -1°C.

Ovviamente l’ondata di freddo ha dato vita a nevicate intense che in breve tempo hanno conquistato le quote più basse.

Nevica a bassissima quota anche nel Wyoming e in Nebraska. Denver, situata a circa 1500 metri di quota, è ora ricoperta da un lieve manto nevoso, ricordando che 24 ore fa si registravano +37°C!

A cura di Raffaele Laricchia

