Meteo Protezione Civile domani 10 Settembre: peggioramento su diverse regioni, forte maltempo in Sardegna

Nella giornata di domani un vortice depressionario in avvicinamento alla penisola da Ovest apporterà un marcato peggioramento sulla Sardegna con piogge e temporali anche di forte intensità. Instabilità in estensione nel corso del giorno anche ad alcuni settori peninsulari, in particolari sul nord-ovest.

Ecco il bollettino meteo della Protezione Civile:

Previsioni meteo Giovedì 10 Settembre 2020

Precipitazioni:

– sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sulla Sardegna, con quantitativi cumulati moderati, o localmente elevati;

– da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia occidentale e nord-orientale, settori alpini e prealpini del Triveneto, Alta Toscana, Appennino emiliano-romagnolo, settori appenninici di Marche, Umbria meridionale, Lazio orientale ed Abruzzo e sulle aree interne della Sicilia centro-settentrionale, con quantitativi cumulati da deboli a localmente moderati, specie sulle regioni settentrionali.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: massime in locale sensibile diminuzione sulla Sardegna; valori massimi localmente elevati su zone pianeggianti interne di Campania, Puglia e settori ionici di Basilicata, Calabria e Sicilia.

Venti: localmente forti settentrionali sul Canale d’Otranto, in attenuazione.

Mari: localmente molto mosso lo Ionio al largo.

A cura di Francesco Ladisa

