Una scossa di terremoto è avvenuta all’alba, precisamente alle 06.59, nell’entroterra della Sicilia occidentale, nel trapanese. Il sisma ha svegliato numerose persone ed è stato nettamente avvertito a causa della profondità particolarmente ridotta.

Secondo i dati dell’INGV il terremoto ha raggiunto la magnitudo richter 3.4, mentre la l’ipocentro è stato individuato ad appena 1 km di profondità. Epicentro localizzato su Salemi, circa 28 km a sud-est di Trapani.

Il terremoto è stato avvertito in maniera netta da tutti gli abitanti nella zona epicentrale: secondo le segnalazioni arrivate in redazione è stato percepito un tremore sussultorio netto per alcuni secondi, accompagnato da boati. Letti, mobili, mensole e vetri hanno tremato in maniera abbastanza evidente, ma non dovrebbero esserci danni a cose o persone.

Il terremoto è stato avvertito in modo così netto a causa dell’ipocentro molto superficiale, che ha amplificato la percezione delle onde sismiche. Segnalazioni arrivate da Salemi, Calatafimi e Castelvetrano.



Ecco i centri abitati nel raggio di 20 km:

Comune Prov incia Dist anza (km) Pop olazione Cum ulata Pop olazione Salemi TP 3 10794 10794 Vita TP 3 2056 12850 Gibellina TP 7 4115 16965 Calatafimi-Segesta TP 10 6712 23677 Santa Ninfa TP 10 5043 28720 Partanna TP 15 10607 39327 Castelvetrano TP 18 31806 71133

A cura di Raffaele Laricchia

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook