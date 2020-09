Devastanti incendi in California: “apocalittici” cieli arancioni a San Francisco

La situazione incendi in California si fa sempre più drammatica (ve ne abbiamo parlato ieri qui): i vigili del fuoco sono impegnati a contrastare decine e decine di roghi, alcuni difficilmente controllabili, complici anche le condizioni meteo che alimentano le fiamme.

Purtroppo gli ultimi aggiornamenti portano il bilancio delle vittime degli incendi nello stato californiano a 11. Migliaia sono le persone che hanno dovuto abbandonare le proprie abitazioni.

Immagini impressionanti arrivano in queste ore dall’area di San Francisco, dove i cieli sono diventati arancioni e strade e città sono avvolte dal fumo.

Finora è stato calcolato che siano andati distrutti quasi 10mila chilometri quadrati di vegetazione.

Looks like a scene out of Blade Runner #SanFrancisco #sanfranciscosmoke #wildfires https://t.co/6dsMOzTPWG

— Douglas MacDonald (@dmac5dmark2) September 10, 2020