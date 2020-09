Forte maltempo in Sardegna: nubifragio e disagi a Cagliari

Come preannunciato una forte perturbazione, con un carico di pioggia e temporali, ha raggiunto la Sardegna fra la notte e la mattinata odierna.

Il maltempo sta creando qualche disagio in queste ore soprattutto nell’area centro-meridionale dell’Isola. Un nubifragio accompagnato da forti raffiche di vento si è abbattuto su Cagliari e il suo hinterland, causando degli allagamenti e disagi soprattutto alla viabilità stradale.

In campo in diversi punti la polizia municipale e i vigili del fuoco per il controllo delle zone più a rischio. Al momento si registrano allagamenti sulle strade e ai piani bassi delle abitazioni, senza però criticità particolarmente gravi. Strade allagate e difficoltà al traffico a Capoterra, una delle località più colpite.

In via precauzionale, tutti i parchi e i cimiteri di Cagliari sono stati temporaneamente chiusi. Il provvedimento, come segnalano dal Comune, si è reso necessario a causa del maltempo che in queste ore sta interessando la città e che ha portato la Protezione Civile regionale a diramare un Allerta Arancione per rischio idrogeologico sino alla mezzanotte di oggi e un avviso di condizioni meteo avverse fino alle 12 di domani.

A cura di Francesco Ladisa

