Sardegna colpita dai temporali: nubifragio e allagamenti a Pirri

Come ampiamente previsto la Sardegna sta facendo i conti con una forte ondata di maltempo, legata ad una depressione situata da diversi giorni nel Mediterraneo occidentale. Questa perturbazione si sta pian piano spostando verso est e in giornata ha investito pienamente la Sardegna dove ha causato notevoli disagi e danni.

Nel pomeriggio un forte nubifragio ha colpito Cagliari, ma negli ultimi minuti giungono notizie di vasti disagi e auto sommerse a Pirri, centro abitato della provincia. Il maltempo ha coinvolto una larga fetta del cagliaritano e del sud Sardegna: gli effetti sono da attribuire ad un forte temporale V-shaped che si è spostato da un lato all’altro della Sardegna scatenando piogge torrenziali, numerosi fulmini e grandine.

Le strade di Pirri sono state trasformate in fiumi in piena. Sono diverse le auto travolte e in parte sommerse dall’acqua, così come diversi scantinati. Impressionante questo filmato che arriva dalla località cagliaritana:

Pirri Cagliari 10/09/2020 Immagini che ci giungono dalla parte nord-orientale di Cagliari, dalla zona di #PirriVideo di Maristella Lecca Pubblicato da Tornado in Italia su Giovedì 10 settembre 2020

A cura di Raffaele Laricchia

