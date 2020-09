Impressionante e rara tempesta di sabbia si abbatte su Ankara, capitale della Turchia

Una intensa tempesta di sabbia ha colpito in queste ore l’area di Ankara, in Turchia, dove è in atto una forte ondata di caldo con venti secchi e temperature estremamente elevate per il periodo.

Una gigantesca nube di polvere e sabbia ha raggiunto la capitale, “inghiottendo” diversi quartieri e facendo piombare improvvisamente il buio. Impressionanti le immagini diffuse sui vari social in questi minuti.

Molti abitanti di Ankara hanno dichiarato di non aver mai assistito ad un fenomeno del genere. In effetti le tempeste di sabbia sono piuttosto rare in Turchia, in particolare nella zona di Ankara.

Dalle prime informazioni i distretti più colpiti dalla tempesta di sabbia, che si è abbattuta attorno alle 15, sono quelli di Haymana e Polath. Vento e scarsa visibilità stanno causando anche dei disagi, oltre ad una diminuzione della qualità dell’aria, e nelle prossime ore si prevedono rovesci di pioggia anche intensi.

Sonunda Kum fırtınası da gördük bakalım daha neler göreceğiz ( Ankara / Polatlı ) pic.twitter.com/KSS6alv4ph — YERLİ ÜRETİM (@UretimYerli) September 12, 2020

A cura di Francesco Ladisa

