Un 2020 totalmente da dimenticare per la California, sempre più devastata dagli incendi che a distanza di alcune settimane non accennano a placarsi. Proprio ieri vi abbiamo mostrato l’impressionante impatto degli incendi in atmosfera: una vastissima nube di fumo e cenere aleggia tra la west coast e l’oceano Pacifico, estendendosi in mare per migliaia di chilomentri.

In California gli incendi continuano a bruciare numerosi ettari di terreni e boschi, nonostante il grosso impegno profuso dai Vigili del Fuoco. Un video impressionante, realizzato da un membro di una squadra di Vigili del Fuoco, mostra un “firenado“, ovvero un tornado di fuoco:



Please enable JavaScript



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Ilè un fenomeno abbastanza comune all’interno di vastissimi incendi dove le temperature sono ormai molto alte e l’aria si è seccata quasi totalmente.

Un tornado di fuoco è caratterizzato da colonne di fiamme molto pericolose che si sviluppano quando la temperatura dell’aria al suolo diviene particolarmente alta ed è soggetta a forti raffiche di vento che convergono verso l’incendio : le fiamme vengono così gettate verso l’alto dove l’aria calda ha creato una forte corrente ascensionale (più o meno come avviene con i “dust devil”).

Il tornado di fuoco può raggiungere i 50 o 100 metri di altezza e durare alcuni minuti, ma ci sono stati casi in passato dove un firenado ha raggiunto addirittura 1 km di altezza e venti oltre i 160 km/h causando danni e incendi enormi.

Restate sintonizzati su www.inmeteo.net! Seguiteci anche su facebook dove pubblichiamo tanti aggiornamenti interessanti in tempo reale!

A cura di Raffaele Laricchia

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook