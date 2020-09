Meteo: continua l’estate su quasi tutta Italia, instabile all’estremo sud!

Risveglio estivo per gran parte della penisola quest’oggi, grazie alla nuova ondata di caldo in atto su buona parte dell’Europa centro-occidentale. L’unica esclusa al momento pare proprio la Sicilia, ancora avvolta da nubi, acquazzoni e temporali innescati dalla depressione giunta a metà settimana.

In giornata saranno ancora possibili acquazzoni e temporali isolati sulla Sicilia, in particolare nelle zone interne. Fenomeni possibili anche sull’Appennino lucano-calabrese e nelle zone interne della Campania (Cilento in particolare).

Sul resto della penisola c’è poco da segnalare: l’anticiclone regalerà tempo stabile e soprattutto temperature degne del cuore dell’estate, con massime fino a 34-36°C su Lazio, Campania e foggiano.

Farà decisamente più fresco dopo il tramonto e soprattutto nella notte, come ovvio che sia a metà settembre.

Nei prossimi giorni il caldo continuerà a prevalere soprattutto sul centro-nord, mentre l’instabilità avrà molta resistenza sulle regioni meridionali. Ve ne abbiamo parlato in maniera approfondita qui.

Restate sintonizzati su www.inmeteo.net! Seguiteci anche su facebook dove pubblichiamo tanti aggiornamenti interessanti in tempo reale!

A cura di Raffaele Laricchia

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook