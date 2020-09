Sicilia, trema il trapanese: diverse scosse di terremoto nella notte

Paura nel trapanese in tarda notte per una sequenza di scosse di terremoto, dove già cinque giorni fa era stata avvertita una scossa moderata. Poco prima delle 6 sono state avvertite diverse scosse di terremoto a sud-est di Trapani, nella zona tra Salemi e Mazara del Vallo, ,tutte avvertite nitidamente da molti abitanti.

Secondo i dati dell’INGV le scosse più significative sono avvenute in rapida successione tra le 05.47 e le 05.48: la prima di magnitudo 3.1, la seconda 3.5 e la terza nuovamente 3.1. La seconda è stata quella maggiormente avvertita dalla popolazione, in un raggio di oltre 40 km tra Salemi, Mazara del Vallo e Castelvetrano. Dalle segnalazioni arrivate in redazione viene evidenziato come il sisma sia stato avvertito per pochi istanti ma in maniera netta, assieme a dei boati.

Tante le segnalazioni da Salemi e Vita (zona dell’epicentro). L’ipocentro è avvenuto attorno ai 18 km di profondità. Segnalazioni arrivate anche da Alcamo, Calatafimi, Partanna, Castelvetrano, la periferia di Trapani e Marsala.

Non ci sono danni a cose o persone. Alle 05.51 è stata registrata una quarta scossa, fortunatamente molto lieve (magnitudo 2.1).

///MONITORAGGIO DEI TERREMOTI IN ITALIA, VEDI QUI///



I centri abitati nel raggio di 20 km:

Comune Prov incia Dist anza (km) Pop olazione Cum ulata Pop olazione Vita TP 2 2056 2056 Salemi TP 4 10794 12850 Gibellina TP 8 4115 16965 Calatafimi-Segesta TP 9 6712 23677 Santa Ninfa TP 11 5043 28720 Partanna TP 17 10607 39327 Buseto Palizzolo TP 19 2957 42284 Castelvetrano TP 19 31806 74090

A cura di Raffaele Laricchia

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook