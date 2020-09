Ciclone in formazione nello Ionio: gli effetti (marginali) sulla Sicilia nelle prossime ore

Sta prendendo forma il ciclone nel mar Ionio, di cui vi abbiamo parlato in vari articoli (l’ultimo qui): una insidiosa depressione che nelle prossime ore si rafforzerà acquisendo energia dalle miti acque mediterranee e diventerà molto probabilmente un TLC (ciclone di tipo tropicale).

Sebbene vi siano ancora incertezze sulla sua precisa traiettoria, possiamo dire che il target principale sarà la Grecia, dove l’intenso vortice ciclonico approderà nella giornata di Venerdì. Cassilda (questo il nome ufficiale della perturbazione) non interesserà in maniera diretta quindi il Sud Italia.

Tuttavia fra oggi e domani potremo assistere a degli effetti marginali sulla Sicilia e la Calabria.

Maltempo sulla Sicilia orientale

In particolare nella giornata odierna la Sicilia orientale sarà interessata da precipitazioni a carattere debole-moderato, originate proprio dall’invorticamento della nuvolosità attorno al centro di bassa pressione che risalirà gradualmente lo Ionio avvicinandosi al Sud Italia. Il grosso (celle temporalesche) rimarrà in mare.

L’avvicinamento del ciclone produrrà fra pomeriggio/serata anche un rinforzo del vento sui settori centro-orientali, soprattutto lungo la costa fra catanese e siracusano, dove si prevedono raffiche fino a 40-60 km/h.

Per quanto riguarda le piogge, avremo le ultime precipitazioni nella mattinata di domani (Giovedì) sull’area nord-orientale della Sicilia, a seguire le condizioni meteo volgeranno verso la stabilità. Dunque condizioni meteo che non destano particolare preoccupazione per la nostra regione.

A cura di Francesco Ladisa

