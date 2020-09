Meteo: prende vita il ciclone Cassilda nel mar Ionio, può diventare un Medicane

Mentre gran pare dell’Europa centro-occidentale è avvolta dall’anticiclone, che garantisce stabilità e caldo estivo, in una piccola porzione del Mediterraneo meridionale sta prendendo vita un’insidiosa depressione che ha tutte le intenzioni di evolversi in un “ciclone tropicale“.

Ve ne abbiamo già parlato ieri e secondo gli ultimissimi aggiornamenti dei modelli matematici la formazione del ciclone è quasi certa. In questi minuti la depressione è in rapido rinforzo ma osservando lo scatto satellitare ancora non è possibile distinguere i tratti tipici di un ciclone tropicale come l’occhio e la spirale nuvolosa. Questi elementi potremo scorgerli, molto probabilmente, tra questa sera e domani mattina. La depressione ha già un nome, ed è Cassilda.

Al momento possiamo parlare, dunque, di una depressione subtropicale che rapidamente potrà evolversi in un vero e proprio ciclone simil tropicale (TLC) o addirittura in un Medicane in appena 24 ore. Tutto questo sarà possibile grazie al gran calore emesso dal Mediterraneo e dall’assenza di fattori esterni come altre perturbazioni, forti correnti destabilizzanti oppure ostacoli come la terraferma.

Il vortice si muoverà verso nord nelle prossime ore lambendo la Sicilia ionica per poi dirigersi nel cuore del mar Ionio: è proprio qui che il ciclone si intensificherà nettamente tanto da sviluppare venti medi vicini ai 120 km/h, tipici di un Medicane (uragano del Mediterraneo), piogge torrenziali e mareggiate estreme.

Il sud Italia al momento non è l’obiettivo del ciclone Cassilda, anche se una piccola influenza potrebbe esserci tra stasera e domani: in particolare potrebbero arrivare delle piogge su Sicilia e Calabria, oltre ad un rinforzo non eccessivo del vento.

L’obiettivo del ciclone resta la Grecia ed in particolare Cefalonia ed il Peloponneso.

A cura di Raffaele Laricchia

