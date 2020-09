Ciclone simil tropicale nel Mar Ionio punta la Grecia: si temono danni da uragano!

Il ciclone Cassilda (denominato anche Udine dal FU Berlin) presente nel Mar Ionio si è rinforzato come da previsione divenendo un vero e proprio ciclone simil tropicale, con il suo occhio ben visibile anche dalle immagini satellitari.

In questo articolo di poco fa vi abbiamo già parlato di come il ciclone stia arrecando i suoi effetti solo marginalmente al Sud Italia, lambito ma non colpito direttamente (per fortuna possiamo dire!) da questa violenta tempesta.

Vediamo più nel dettaglio invece quali saranno gli effetti per la Grecia, che verrà colpita in pieno dal Ciclone.

Un peggioramento con piogge via via più organizzate lo si avrà già nelle prossime ore ma sarà fra la nottata e la mattinata di domani che l’area ellenica verrà raggiunta dalla parte più intensa della perturbazione.

In base agli ultimi aggiornamenti disponibili, l’area maggiormente colpita risulterà quella delle Isole ionie (Lefkada, Cefalonia, Zante), Grecia occidentale e Peloponneso (specie settore nord-occidentale). L’impatto più violento (dove avverrà praticamente il landfall del ciclone) è previsto sulle isole e sulle zone costiere delle suddette regioni.

Su queste zone il ciclone giungerà con una intensità di un uragano tropicale di prima categoria, con venti che toccheranno i 120-140 km/h (ma potranno sfiorare localmente anche i 170-180 km/h). Inoltre avremo precipitazioni abbondanti a carattere di nubifragio che potranno scaricare ingenti quantitativi di pioggia (fino a 150-200 millimetri e oltre).

Per tanto potranno verificarsi sia mareggiate imponenti sia inondazioni lampo. Il vento potrà arrecare danni estesi, abbattendo alberi, segnaletica stradale, ma anche danneggiando abitazioni e strutture esposte.

Inoltre potranno formarsi anche temporali di forte intensità con possibilità di trombe marine e tornado.

Dopo aver colpito pesantemente nella giornata di Venerdì le aree costiere e più occidentale, il ciclone (seppur indebolito) “sfonderà” più verso l’interno e verso sud-est, coinvolgendo con forti precipitazioni nella giornata di Sabato anche l’area di Atene e il Peloponneso, dove potranno verificarsi disagi soprattutto per allagamenti ed esondazioni dei corsi d’acqua.

In queste ore le autorità stanno prendendo varie precauzioni in vista della forte ondata di maltempo in arrivo. In corso una riunione straordinaria della Protezione Civile.

A Zante, una delle località più esposte secondo le previsioni, si è deciso di mantenere le scuole di tutti i livelli chiuse. Disposta anche la chiusura della linea di traghetti Zakynthos-Kyllini. In queste ore inoltre stanno arrivando le prime indicazioni di evacuazione per le zone costiere in vista dell’innalzamento del livello del mare.

A cura di Francesco Ladisa

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook