Forte scossa di terremoto a Creta, trema il Mediterraneo orientale

Una forte scossa di terremoto è stata avvertita oggi 18 settembre 2020, esattamente alle 18.28, nel Mediterraneo orientale e precisamente sull’isola di Creta.

Secondo i dati emanati dall’INGV il terremoto ha raggiunto la magnitudo richter 5.9 mentre l’ipocentro è avvenuto a 20 km di profondità. Epicentro localizzato in mare a circa 16 km a sud di Creta: il terremoto è stato fortemente avvertito su tutta l’isola e soprattutto sulla costa meridionale. Le case hanno tremato per molti secondi, scatenando il panico della popolazione che si è riversata per strada.

Al momento non risultano danni a cose o persone.

A cura di Raffaele Laricchia

