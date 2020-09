Intensa scossa di terremoto nell’Atlantico, a largo del Brasile

Una scossa di terremoto di forte entità è stata registrata nella tarda serata di ieri, alle 23.43, nel cuore dell’oceano Atlantico. Secondo i dati ufficiali dei sismografi dell’USGS il terremoto ha raggiunto la magnitudo richter 6.6, ma fortunatamente non è stata sufficiente per creare danni o addirittura tsunami.

L’epicentro del terremoto è avvenuto in pieno Atlantico, esattamente sul confine tra la placca africana e quella sudamericana, a circa 1.500 km dalle coste brasiliane. Insomma grazie alla grande distanza dalla terraferma il sisma non solo non è stato avvertito in nessuna località ma non ha causato alcun danno.

L’ipocentro del terremoto è stato individuato ad appena 1 km di profondità.

A cura di Raffaele Laricchia

