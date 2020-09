Sicilia: scossa di terremoto tra Furnari e Barcellona Pozzo di Gotto, dati INGV

Una scossa di terremoto di moderata entità è stata avvertita oggi 20 settembre 2020, precisamente alle 17.15, sul litorale tirrenico della Sicilia, nel messinese.

Secondo i dati ufficiali dell’INGV si è trattato di un terremoto di magnitudo 3.0, avvenuto ad una profondità di appena 7 km. L’epicentro è stato individuato precisamente nella zona di Furnari, sul litorale tirrenico messinese, circa 9 km ad ovest di Barcellona Pozzo di Gotto.

Il terremoto è stato avvertito per pochi istanti da molte persone, soprattutto nei centri abitati di Furnari, Oliveri, Patti, Barcellona Pozzo di Gotto, Falcone, Mazzarà Sant’Andrea. Il sisma è stato percepito con tremori e boati. Non ci sono danni a cose o persone.

Ecco i centri abitati nel raggio di 20 km:

Comune Prov incia Dist anza (km) Pop olazione Cum ulata Pop olazione Furnari ME 2 3784 3784 Falcone ME 3 2808 6592 Mazzarrà Sant’Andrea ME 4 1531 8123 Oliveri ME 5 2181 10304 Terme Vigliatore ME 5 7395 17699 Rodì Milici ME 5 2056 19755 Basicò ME 8 612 20367 Tripi ME 8 873 21240 Castroreale ME 9 2504 23744 Barcellona Pozzo di Gotto ME 10 41583 65327 Novara di Sicilia ME 12 1337 66664 Merì ME 13 2338 69002 Patti ME 13 13431 82433 Librizzi ME 14 1660 84093 Montalbano Elicona ME 14 2287 86380 Montagnareale ME 14 1615 87995 San Filippo del Mela ME 15 7115 95110 San Piero Patti ME 15 2915 98025 Santa Lucia del Mela ME 15 4650 102675 Milazzo ME 16 31646 134321 Fondachelli-Fantina ME 16 1019 135340 Pace del Mela ME 18 6239 141579 Gualtieri Sicaminò ME 19 1807 143386 Raccuja ME 19 1041 144427 Condrò ME 20 493 144920 Antillo ME 20 919 145839

A cura di Raffaele Laricchia

