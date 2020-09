Meteo: allerta dell’Aeronautica Militare per forti temporali in arrivo

La presenza di un’area depressionaria in quota che coinvolge l’Europa centro-occidentale determinerà condizioni di diffusa instabilità atmosferica anche sulla nostra penisola nelle prossime ore e nella giornata di domani, Martedì 22 Settembre.

L’instabilità produrrà piogge e soprattutto temporali, stante l’aria umida e ancora piuttosto calda presente sul Mediterraneo, con fenomeni che potranno risultare anche di forte intensità.

L’Aeronautica Militare ha emesso un avviso che riportiamo qui di seguito:

Previsione di fenomeni intensi emessa alle ore 12 UTC del 21/09/20

PERSISTONO PER LE PROSSIME 18/24 ORE PRECIPITAZIONI INTENSE, A PREVALENTE CARATTERE TEMPORALESCO SU UMBRIA E MARCHE.

SI PREVEDONO PRECIPITAZIONI INTENSE, A PREVALENTE CARATTERE TEMPORALESCO:

– DAL POMERIGGIO DI OGGI, LUNEDI’ 21 SETTEMBRE 2020, E PER LE SUCCESSIVE 18 ORE SULL’ABRUZZO;

– DALLA MATTINATA DI DOMANI, MARTEDI’ 22 SETTEMBRE 2020, E PER LE SUCCESSIVE 18/24 ORE SU VENETO E FRIULI-VENEZIA GIULIA.

I FENOMENI POTRANNO ESSERE ACCOMPAGNATI DA INTENSA ATTIVITA’ ELETTRICA, GRANDINATE E FORTI RAFFICHE DI VENTO.

A cura di Francesco Ladisa

