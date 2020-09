Puglia: grosso incendio tra Barletta e Andria durante il temporale, fumo tossico in zona

Un vasto incendio è scoppiato in un capannone tra Andria e Barletta, durante un fortissimo temporale che si stava abbattendo nel barlettano in serata. Molto probabilmente l’incendio è stato innescato da uno dei fulmini caduti sul capannone, il quale conteneva giocattoli e materiali plastici.

Il vento sta spingendo la nube di fumo in direzione di Andria e Trani e potrebbe rivelarsi tossico. Le autorità hanno invitato a chiudere finestre e porta, soprattutto in via Barletta. Sul posto sono giunte le forze dell’ordine e squadre di Vigili del Fuoco da Bari, Barletta, Molfetta e Corato. La zona è stata messa in sicurezza e transennata.

La colonna di fumo è maestosa ed è visibile da diversi chilometri di distanza. Eloquenti le immagini esclusive scattate da Walter Rose:

Il maltempo ha coinvolto diverse zone pugliesi, soprattutto tra barese e foggiano. Una forte grandinata si è abbattuta nel pomeriggio nell’entroterra barese, su Adelfia, come vi abbiamo mostrato in questo articolo.

A cura di Raffaele Laricchia

