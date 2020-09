Meteo: è l’equinozio d’Autunno, esordio col botto!

Oggi 22 settembre inizia ufficialmente l’autunno astronomico, precisamente oggi pomeriggio alle 15.30. Il tanto atteso cambio di stagione si concretizzerà non solo sul calendario ma anche da un punto di vista prettamente pratico: l’estate settembrina è ormai in fase decadente e le perturbazioni atlantiche diverranno via via sempre più presenti favorendo un sensibile calo termico e l’arrivo delle grandi piogge.

Le durate del giorno e della notte oggi si equivalgono, seppur non perfettamente dato che i minuti di luce prevarranno sempre in ogni caso grazie ai raggi solari rifratti dalla nostra atmosfera (sia poco prima dell’alba che poco dopo il tramonto). Da domani i minuti di buio inizieranno gradualmente ad aumentare a discapito di quelli di luce sino ad arrivare al solstizio d’inverno quando raggiungeremo il massimo del periodo di buio.

PREVISIONI METEO 22 SETTEMBRE 2020 | L’alta pressione continua ad indebolirsi, favorendo sempre più l’ingresso di correnti umide, fresche e instabili provenienti dall’Atlantico. Già ieri i primi assaggi del cambiamento del tempo si sono manifestati da nord a sud, tramite la formazione di temporali localizzati ma molto forti (come accaduto in Puglia).

Nelle prossime ore avremo ancora acquazzoni e temporali soprattutto sul lato tirrenico e sul nord-ovest, oltre che su gran parte delle aree interne del centro Italia. Attenzione a possibili fenomeni intensi come grandine e isolati nubifragi. Nei prossimi giorni le piogge diverranno via via sempre più presenti, soprattutto nel week-end!



///ONDATA DI FREDDO SEMPRE PIU’ PROBABILE NEL WEEK END///

A cura di Raffaele Laricchia

