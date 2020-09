Puglia, temporale estremo su Altamura: crolla un muro, diverse auto travolte

Esordio d’autunno da dimenticare per la Puglia centrale, duramente colpita oggi pomeriggio da un vasto e potente temporale stazionario. Il fenomeno si è verificato ad appena 24 ore di distanza da un altro intenso temporale che aveva colpito la provincia di Bari, capace di scatenare una grandinata importante e dannosa su Adelfia.

Quest’oggi il temporale ha nuovamente colpito la cittadina adelfiese, scaricando al suolo ben 63 mm di pioggia in breve tempo: lo stesso quantitativo di pioggia è condiviso con Altamura, colpito dallo stesso temporale.

Il nubifragio ha avuto effetti decisamente importanti su Altamura: le strade si sono trasformate in fiumi di acqua e fango nell’arco di 10/15 minuti e i danni sono stati inevitabili. Nella città murgiana si registra il crollo di un muro che ha danneggiato pesantemente diverse automobili, successivamente trascinate via dalla furia dell’acqua. Non ci sono feriti o vittime. Il filmato che arriva da Altamura:

Il nubifragio ha colpito fortemente anche i centri abitati di Acquaviva, Sammichele, Rutigliano, Adelfia, Valenzano (qui caduta anche grandine).

