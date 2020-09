Estofex: allerta 2 in Puglia per piogge eccessive, possibili grandinate e tornado

Come vi abbiamo spiegato nel nostro consueto editoriale del mattino, ci apprestiamo a vivere una giornata decisamente instabile su molte zone d’Italia, con piogge e temporali che si manifesteranno soprattutto durante le ore pomeridiane.

Una regione particolarmente a rischio maltempo per oggi è la Puglia, già colpita da forti temporali che hanno causato danni e disagi negli ultimi giorni.

L’interazione fra aria più fresca atlantica e aria ancora mite e umida che affluisce sulle regioni meridionali determinerà le condizioni per forti fenomeni a prevalente carattere temporalesco. Gli indici temporaleschi fanno presagire lo sviluppo di importanti sistemi temporaleschi, anche a carattere di supercella.

Il centro europeo specializzato nella previsione di fenomeni temporaleschi e tempeste, ha emanato un’allerta di livello 2 per il Salento.

L’allerta di livello 2 è stata lanciata per la possibilità di piogge eccessive e, in misura minore, per grandinate di dimensioni grandi o molto grandi, forti raffiche di vento e tornado, si legge nel bollettino Estofex.

I fenomeni più intensi sono attesi infatti fra le province di Bari, Taranto e soprattutto Brindisi e Lecce, fra il pomeriggio e le ore serali/notturne.

Un’allerta di livello 1 abbraccia invece il resto della Puglia e praticamente tutto il centro-sud Italia, dove potranno verificarsi ugualmente fenomeni temporaleschi, localmente di forte intensità. Per maggiori dettagli vi rimandiamo agli altri nostri articoli di previsione.

A cura di Francesco Ladisa

