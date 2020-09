Usa, atterraggio di emergenza per l’aereo del vicepresidente Pence dopo impatto con uccello

Momenti di paura sull’aereo Air Force Two, il Boeing su cui viaggiava il vicepresidente degli Stati Uniti Mike Pence.

Il velivolo avrebbe impattato uno o più uccelli durante la fase di decollo dall’aeroporto regionale di Manchester-Boston, nel New Hampshire, dove il politico si trovava per un evento della campagna elettorale in corso.

Secondo quanto riportato dalla Cnn, l’impatto dell’aereo con l’uccello ha costretto il pilota a tornare in aeroporto, in via precauzionale. Il vicepresidente e il suo entourage non hanno subito alcuna conseguenza. Pence ha poi volato su un aereo cargo che i servizi segreti utilizzano per trasportare i suoi veicoli durante i viaggi per tornare a Washington.

Immagine di repertorio

A cura di Francesco Ladisa

