Allerta meteo della Protezione Civile per domani: forte maltempo, temporali, mareggiate e anche nevicate

L’avviso prevede dal pomeriggio di oggi, giovedì 24 settembre, precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul Friuli Venezia Giulia. Dalla notte di oggi, si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Sardegna, Lazio, Umbria in estensione a Campania, Basilicata, Calabria e settori occidentali di Abruzzo e Molise. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. L’avviso prevede inoltre, dalle prime ore di domani, venerdì 25 settembre, venti di burrasca, con raffiche di burrasca forte, in prevalenza dai quadranti occidentali su Sardegna, Liguria, Toscana, Emilia-Romagna, Marche, in estensione a Lombardia, Lazio, Umbria, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, e successivamente su Calabria e Sicilia. Mareggiate sulle coste esposte.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per oggi, giovedì 24 settembre, allerta arancione su parte di Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Emilia – Romagna, Liguria e Toscana. Per la giornata di domani, venerdì 25 settembre, è stata valutata allerta arancione su alcuni settori di Lombardia, sul bacino montano del Tagliamento e del Torre in Friuli Venezia Giulia, su gran parte di Toscana, Lazio, Campania, Basilicata e sulla parte nord-occidentale della Sardegna. Allerta gialla su gran parte del Paese.

Previsioni meteo Venerdì 25 Settembre 2020

Precipitazioni:

– da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Friuli Venezia Giulia, Alta Toscana, Lazio orientale e meridionale, Campania, e settori tirrenici della Basilicata, con quantitativi cumulati da moderati a localmente elevati, fino a puntualmente molto elevati sul Friuli Venezia Giulia;

– sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Liguria di Levante, Appennino emiliano, Toscana orientale, Sardegna centro-settentrionale, Umbria, Lazio centrale e nord-orientale, settori appenninici di Abruzzo e Molise, resto della Basilicata occidentale e Calabria tirrenica settentrionale, con quantitativi cumulati generalmente moderati;

– da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto dell’Italia, con quantitativi cumulati da deboli fino a puntualmente moderati, specie su Piemonte orientale, Liguria centrale, resto di Toscana, Sardegna, Lazio e Basilicata e su Appennino marchigiano e romagnolo, Puglia occidentale e resto di Calabria centro-settentrionale.

Nevicate: con quota neve in graduale abbassamento fino a 1400-1500 m su Piemonte e Valle d’Aosta, con apporti al suolo deboli o puntualmente moderati; con quota neve in abbassamento fino a 1500-1600 m su Lombardia e Triveneto e con apporti al suolo generalmente moderati.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: in locale sensibile diminuzione al Centro-Nord.

Venti: da forti a burrasca: dai quadranti occidentali su Liguria, Emilia-Romagna, coste di Veneto e Friuli Venezia Giulia e regioni centrali peninsulari in estensione al resto del Sud. Dal pomeriggio rinforzi fino a burrasca forte o tempesta sulla Sardegna e localmente su Emilia-Romagna, settori tirrenici ed appenninici. Tendenti a forti di Favonio sui settori alpini occidentali.

Mari: agitati o molto agitati i bacini occidentali; da molto mosso ad agitato l’Adriatico e molto mosso lo Ionio.