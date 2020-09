Maltempo in Toscana: grossa tromba marina a Porto Ercole [VIDEO]

Il preannunciato peggioramento sul centro-nord Italia è in atto: un vasto fronte temporalesco ha colpito in queste ultime ore la Toscana centro-settentrionale.

L’instabilità ha originato, oltre a forti piogge e numerose fulminazioni, anche alcune trombe marine lungo la costa tirrenica, una particolarmente grossa nella zona di Porto Ercole, in provincia di Grosseto.

Come vediamo dal filmato, il vortice si è avvicinato pericolosamente alla costa, allarmando non poco gli abitanti della zona. Fortunatamente non si registrano danni a cose o persone.

A cura di Francesco Ladisa

