Trema il messinese tirrenico, scossa di terremoto vicino Barcellona Pozzo di Gotto

Una scossa di terremoto di moderata entità è stata avvertita questa mattina, esattamente alle 07.53, sulla Sicilia nord-orientale, nel messinese tirrenico. Già ieri sera la terra aveva tremato in Sicilia, precisamente nel trapanese con una scossa di magnitudo 3.1 su Salemi.

Questa nuova scossa, secondo i dati dell’INGV, ha raggiunto la magnitudo richter 3.4 mentre l’ipocentro è stato localizzato a 10 km di profondità. Epicentro sulla costa messinese tirrenica e precisamente su Terme Vigliatore, a pochi chilometri a sud-ovest da Barcellona Pozzo di Gotto.

Il terremoto è stato avvertito con tremori e boati durati alcuni attimi, capaci di far tremare vetri, armadi e far scricchiolare i muri. Tante le segnalazioni arrivate dall’area epicentrale, soprattutto da Barcellona, Tonnarella e Milazzo.

Non ci sono danni a cose o persone.

Due minuti più tardi, alle 07.55 è stata avvertita un’altra scossa più debolmente: si tratta di un sisma di magnitudo 2.9. Terza scossa alle 08.08, con magnitudo 2.2 avvertita solo nei pressi dell’epicentro.

Ecco i centri abitati nel raggio di 20 km:

Comune Prov incia Dist anza (km) Pop olazione Cum ulata Pop olazione Terme Vigliatore ME 1 7395 7395 Rodì Milici ME 3 2056 9451 Furnari ME 5 3784 13235 Barcellona Pozzo di Gotto ME 5 41583 54818 Mazzarrà Sant’Andrea ME 5 1531 56349 Castroreale ME 6 2504 58853 Falcone ME 7 2808 61661 Merì ME 8 2338 63999 Oliveri ME 9 2181 66180 San Filippo del Mela ME 10 7115 73295 Santa Lucia del Mela ME 11 4650 77945 Tripi ME 11 873 78818 Basicò ME 12 612 79430 Milazzo ME 12 31646 111076 Novara di Sicilia ME 13 1337 112413 Pace del Mela ME 14 6239 118652 Gualtieri Sicaminò ME 14 1807 120459 Condrò ME 15 493 120952 Fondachelli-Fantina ME 16 1019 121971 San Pier Niceto ME 17 2837 124808 Patti ME 18 13431 138239 Torregrotta ME 18 7431 145670 Montalbano Elicona ME 18 2287 147957 Librizzi ME 18 1660 149617 Antillo ME 19 919 150536 Montagnareale ME 19 1615 152151 Roccavaldina ME 19 1133 153284 Monforte San Giorgio ME 19 2777 156061 Valdina ME 19 1355 157416 San Piero Patti ME 20 2915 160331 Mandanici ME 20 601 160932

A cura di Raffaele Laricchia

