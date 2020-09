Ritorna la neve sulle Alpi: imbiancata Livigno [VIDEO]

L’arrivo della prima irruzione artica della stagione autunnale ha spazzato via ogni parvenza d’estate dalla nostra penisola a cominciare proprio dal nord. Il calo delle temperature ha provocato un diffuso guasto del tempo e soprattutto ha permesso il ritorno della neve sulle Alpi fino a quote modeste.

In pianura e in collina i temporali si sono rivelati particolarmente violenti, soprattutto in Veneto dove la grandine ha raggiunto dimensioni ragguardevoli, mentre in montagna la temperatura è scesa anche sotto lo zero favorendo l’arrivo della neve. Questo video meraviglioso ci mostra la nevicata di oggi pomeriggio su Livigno, località montana della provincia di Sondrio, in Lombardia, situata tra i 1500 e i 2000 metri di quota.



I fiocchi di neve hanno raggiunto i 1400 metri lungo il versante italiano, mentre sui versanti esteri e nelle valli più interne la neve si è spinta anche più in basso grazie al notevole raffreddamento dell’aria.

Il freddo dilagherà su tutto il Meridione nelle prossime ore, scaturendo un calo termico di oltre 10°C. La neve farà la sua comparsa anche sulle vette dell’Appennino centro-settentrionale tra domani e domenica, per la prima volta dopo l’estate.

A cura di Raffaele Laricchia

