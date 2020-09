Violente grandinate in Veneto: colpite province di Verona e Vicenza

Il maltempo sta colpendo l’Italia da nord a sud in queste ore per effetto della vasta saccatura artica che si sta approfondendo in sede mediterranea.

Lo scontro fra l’aria fredda in quota che inizia ad affluire anche sul nord-est e l’aria più calda ancora presente nei bassi strati dell’atmosfera sta generando lo sviluppo di intensi sistemi temporaleschi, come quello formatosi poco fa fra Lombardia e Veneto, che ha colpito in particolare il veronese occidentale.

Il temporale (probabile supercella) ha provocato non solo pioggia forte ma anche grandine di dimensioni ragguardevoli. Chicchi di grandine, grossi fino a 4-5 centimetri, hanno interessato l’area fra Sona, Bussolengo, Pescantina del Garda, San Pietro in Cariano, Negrar. La stima dei danni, che potrebbero essere ingenti, è ancora in corso.

Il temporale, dopo aver martellato le zone ad ovest del capoluogo, ha proseguito la sua corso verso l’area a nord di Verona. Intanto, un altro nucleo temporalesco con grandine sta colpendo attualmente l’alto vicentino.

Ulteriori informazioni e aggiornamenti potranno essere forniti nelle prossime ore.

Grandinata a Pescantina del Garda (VR)

A cura di Francesco Ladisa

