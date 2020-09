Meteo: temperature crollate da nord a sud, ora inizia il vero autunno

Non c’è più traccia d’estate sull’Italia: l’aria fredda proveniente dalla Groenlandia ha spazzato via caldo e bel tempo dalla nostra penisola, portando maltempo e soprattutto un calo delle temperature vertiginoso, localmente anche di oltre 10-12°C. È anche arrivata la neve sulle Alpi a quote modeste.

Questa mattina le temperature si presentano decisamente basse da nord a sud, rispetto ai valori che registravamo fino a pochi giorni fa: le minime mattutine ci mostrano valori tra 6 e 11°C al nord e tra 10 e 16°C al centro-sud. Solo in Sicilia resiste qualche minima oltre i 20°C.

Insomma possiamo dichiarare ufficialmente cominciato l’autunno, non solo sul calendario (ormai da quattro giorni) ma anche dal punto di vista meteorologico. L’aria fredda artica ha dato vita ad una depressione nell’alto Adriatico, la quale sta innescando tanta instabilità sulle coste del Triveneto e sulle regioni del centro-sud.

METEO 26 SETTEMBRE 2020 | Tempo grigio e incerto per gran parte della giornata su Lazio, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Molise. Più variabilità e maggiori schiarite su Sicilia, Sardegna, Abruzzo, Umbria e Toscana: su queste regioni avremo spesso piogge e locali temporali.

Residue piogge sulle coste di Friuli, Veneto ed Emilia Romagna, in miglioramento nel corso della giornata. Nettamente più stabile sul nord-ovest dove splenderà il Sole.

Clima fresco da nord a sud: le temperature massime non andranno oltre i 21-22°C sul centro-sud, e non oltre i 19-20°C al nord.

PROSSIMI GIORNI ANCORA AUTUNNO | L’estate ha ufficialmente mollato la presa sul Mediterraneo e lo dimostrerà la serie di perturbazioni atlantiche che nei prossimi giorni si affacceranno sulla nostra penisola. La fine di settembre e l’inizio di ottobre saranno caratterizzate da varie perturbazioni che porteranno piogge frequenti sul centro-nord e più sporadiche al sud. Le temperature ovviamente ne risentiranno e non subiranno aumenti significativi.

A cura di Raffaele Laricchia

